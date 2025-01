Mann in Oberkappel erschossen: Obduktion angeordnet

Wie berichtet hat ein 44-jähriger, deutscher Staatsbürger am Samstagfrüh in Oberkappel (Bezirk Rohrbach) zuerst einen 51-Jährigen Einheimischen erschossen. Anschließend fuhr der mutmaßliche Täter mit dem Auto zurück in seinen Heimatort nach Deutschland und beging dort Suizid.

Auslöser für die Tat dürfte ein Beziehungsstreit gewesen sein. Der 44-Jährige dürfte die bevorstehende Scheidung von seiner Frau nicht verkraftet haben. Der 51-Jährige war der neue Partner der Frau. Diese war zum Tatzeitpunkt auch in der Wohnung des Opfers, habe dem mutmaßlichem Täter sogar die Tür geöffnet und musste die Tat mitansehen.

Die Ermittlungen in dem Fall führt das Landeskriminalamt Linz. Am morgigen Dienstag sollen die Leichen der beiden Verstorbenen obduziert werden. Woher der mutmaßliche Täter seine Waffe hatte und ob er diese legal besessen hatte, konnte die Polizei vorerst nicht beantworten.

