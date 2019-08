Mann im Bezirk Freistadt bei Arbeit mit Bremsenreiniger vergiftet

Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt hat sich am Dienstagnachmittag offenbar bei Arbeiten an seinem Wagen mit einem Bremsenreiniger vergiftet. Laut Polizei war er beim Reinigen und Warten seines Autos beschäftigt. Gegen 17.00 Uhr fand ihn seine 25-jährige Lebensgefährtin röchelnd und nicht ansprechbar in der Garage.

Die Frau verständigte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Wartberg barg den Verletzten. Der 32-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 nach Linz in den Med Campus III geflogen.

