Mann hing an Ast über Felsvorsprung: Polizisten retteten ihm das Laben

Der Deutsche, der gegen acht Uhr von Anzberg kommend zu Fuß in Richtung Passau unterwegs war, war in einem Waldstück nahe der Ortschaft Haibach gestürzt. Auf einer steilen Böschung rutschte er zu einem Felsvorsprung ab. Er konnte sich noch an einem Ast festhalten, drohte aber fünf Meter tief auf die darunter liegende Eisenbirner Straße L515 zu fallen.

Anrainer hatten Hilfeschreie gehört und die Polizei gerufen. Beamte und ein Passant kletterten über die Böschung zum Felsvorsprung und konnten den Erschöpften hochziehen. Er dürfte sich leichte Verletzungen zugezogen haben und wurde ins Klinikum Passau gebracht, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Die Ortschaft Haibach liegt nahe der deutschen Grenze: