Mann fiel von Sattelschlepper und wurde verletzt

HAAG AM HAUSRUCK. Ein 51-jähriger wurde auf einer Baustelle beim Abladen eines Sattelkraftfahrzeuges verletzt. Er zog sich bei dem Unfall Kopfverletzungen zu.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 51-jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis ist am Dienstag mit einem Sattelkraftfahrzeug zu einer Baustelle in Haag im Hausruck gefahren. Dort sollte er die am Anhänger befindlichen Trapezbleche abladen. Durch die scharfkantigen Bleche riss jedoch einer der Nylongurte beim Abladevorgang in etwa zwölf Metern höhe. Der Gurt schleuderte auf den Anhänger zurück und riss dessen Plane herunter. Dadurch wurde der 51-jährige vom Anhänger gerissen und fiel zu Boden. Er zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

