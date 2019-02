Mann brachte zwei junge Linzerinnen zur Prostitution

LINZ. Weil er unter anderem zwei damals unmündige junge Frauen zur Prostitution gebracht und zudem mit Drogen gedealt haben soll, ist ein 46-jähriger Linzer festgenommen worden.

Die zwei Teenager boten unter anderem in der Wohnung des Linzers ihren Körper zum Kauf an. (Symbolfoto) Bild: APA

Die Vorwürfte betreffen den Zeitraum zwischen Dezember 2015 und September 2018: Weil der Linzer laut Polizei damals rund 800 Gramm des Suchtmittels Crystal Meth an verschiedene Abnehmer verkauft haben hat, wurden umfangreiche Ermittlungen durch die Suchtgiftgruppe des Linzer Stadtpolizeikommandos gestartet. Durch diese wurde schließlich auch bekannt, dass der Verdächtige eine Scheinehe eingegangen sein soll und zudem junge Frauen zur Prostitution gebracht haben soll.

Demnach soll der 46-Jährige im Dezember 2015 zwei damals 15 und 16 Jahre alte Linzerinnen kennengelernt und gegen Geld von ihnen sexuelle Dienstleistungen erhalten haben. Danach gingen die beiden Mädchen nicht nur in der Linzer Wohnung des Mannes, sondern auch in Lokalen in Enns, Steyr, St. Valentin und Linz der Prostitution nach. Wie die beiden jungen Frauen nun angaben, gingen sie drei bis vier Mal pro Woche der Prostitution nach. Der 46-Jährige bezahlte sie dafür in Form von Bargeld oder mit Crystal Meth.

Im Jänner 2018 beendet die ältere der beiden dann den Kontakt zum 46-Jährigen. Die Jüngere und zu diesem Zeitpunkt bereits Volljährige brachte dann eine damals noch 17-jährige Linzerin ebenfalls dazu, in der Wohnung des Mannes der Prostitution nachzugehen. Auch sie wurde mit Bargeld und Crystal Meth entlohnt. Im Sommer 2018 wurde dann auch von diesen beiden der Kontakt abgebrochen.

Außerdem wird dem 46-Jährigen vorgeworfen, im Juni 2018 eine damals 26-Jährige aus Bosnien für Bargeld geheiratet zu haben, um ihr einen dauerhaften Aufenthalt in Österreich zu ermöglichen. Bei den seit November geführten Einvernahmen zeigt sich der Mann teilweise geständig. Die Ermittlungen, auch gegen die anderen Beteiligten sind noch am Laufen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema