Mann bei Brand in Spital am Pyhrn gestorben

In der Nacht ist es in einem Wohnhaus auf einer Anhöhe im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn zu einem Brand gekommen. Fünf Feuerwehren wurden um 00.28 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude teilweise in Flammen.

Nachbarn wiesen die Feuerwehrleute darauf hin, dass noch eine Person in dem Haus sei. Die Polizei bestätigte auf OÖN-Anfrage den Tod eines Mannes. Ob es sich um den Hausbesitzer handelt, ist aber noch unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Neben den Feuerwehren waren auch Rettungsdienst und Notarzt sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Dieser Artikel wird ergänzt, sobald mehr Informationen vorliegen!