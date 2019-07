Mann bedrohte Freund der Tochter mit Messer

Mit der Beziehung seiner Tochter mit einem 21-jährigen Afghanen war ein 43-Jähriger offenbar gar nicht einverstanden. Schon am Mittwoch musste die Polizei in der Privatwohnung des Afghanen in Sankt Pölten eingreifen, nachdem der wütende Vater seiner Freundin mit mehreren Männern vor der Tür stand und die Herausgabe seiner Tochter forderte. Daraufhin flüchtete das Liebespaar laut Polizei zu einem Bekannten nach Wels. Doch auch dort fand der tschetschenische Staatsbürger die beiden und stattete ihnen mit zwei Landsmännern einen weiteren Besuch ab, der letztendlich mit vier Festnahmen endete. Die Beteiligten hatten sich gegenseitig bedroht, auch mit einem Messer, das die Polizei in der Wohnung sicherstellen konnte. Der 43 Jahre alte Vater, ein 30-jähriger Freund, beide aus St. Pölten, ein 30-jähriger Tschetschene aus dem Bezirk Freistadt und der 21-jährige afghanische Asylwerber aus St. Pölten wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

