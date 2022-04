Mangelnde Hygiene: 137 Betriebe beanstandet

Rund 5500 Kontrollen hat die Lebensmittelaufsicht im Vorjahr in rund 5000 Betrieben durchgeführt. Dabei wurden in 137 Betrieben 178 Verstöße gegen Hygienevorschriften sowie 81 gegen andere Gesetze und Verordnungen festgestellt, sagte gestern Astrid Zeller, Leiterin der Lebensmittelaufsicht OÖ anlässlich der Präsentation des Tätigkeitsberichts.

Vier Betriebsschließungen

Von 307 gezogenen Verdachtsproben wurden 22 Prozent beanstandet, neun kristallisierten sich als gesundheitsschädlich heraus. Insgesamt vier Betriebe, drei davon im Seengebiet sowie einer im Innviertel, mussten im Vorjahr geschlossen werden.

Die Betriebsverantwortlichen wurden in puncto Hygiene etwa aufgefordert, mehr Vorsicht beim Putzen walten zu lassen, neue Arbeitsplatten zu installieren oder etwa Dübellöcher in den Wänden zuzumachen, sagte Zeller. Problematisch seien zudem irreführende Angaben bzw. Kennzeichnung bei Produkten gewesen, wie etwa nicht ausgewiesene Allergene. Oftmals wurden die Konsumenten auch mit falschen Gewichts- oder Inhaltsangaben getäuscht. "Bei der Untersuchung einer Ganswurst stellte sich heraus, dass das Produkt keine Spur einer Gans enthalten hat", sagte Zeller. Auch starker mikrobieller Verderb etwa bei Fleisch oder Fisch wurde beanstandet.

Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) sprach einen Gesellschaftstrend an: Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, werde in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung verstärkt eingekocht. Zeller warnte in diesem Zusammenhang vor einem Mangel an Hygiene, von dem "auch Gefahren ausgehen können".