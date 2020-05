Mangel an Saisonarbeitern: Ukrainische Erntehelfer sollen am Freitag in Linz landen

Konkret sollen die 220 Ukrainer, die bei der Einreise auf Covid-19 getestet werden sollen, bei der Gemüse- und vor allem auch der Erdbeerernte im oberösterreichischen Hauptanbaugebiet Eferdinger Becken tätig werden. "Der Hauptfokus liegt auf Schlüsselarbeitskräften: Es geht um jene Arbeitskräfte, die in den Betrieben etwa dafür Sorge tragen, dass Sicherheitsstandards eingehalten und Fachkenntnisse umgesetzt werden", sagte Eva-Maria Gantar von der Abteilung Gemüsebau der Landwirtschaftskammer Österreich am Donnerstag. Die Anzahl der Saisonarbeiter aus der Ukraine machte in den arbeitsintensiven Kulturen zahlenmäßig nur einen kleinen Teil aus, betonte sie.

Wann und ob weitere Arbeitskräfte aus der Ukraine nach Österreich kommen werden, konnte die Vertreterin der Landwirtschaftskammer Österreich nicht sagen. Nach der Erdbeerernte, die in Oberösterreich startete und die gut ins Laufen kommen müsse, werde man weitersehen, erklärte sie.

In einem Telefonat mit dem ukrainischen Vizepremierminister Wadym Prystajko hatte sich Außenminister Schallenberg vergangene Woche um 800 Erntehelfer aus der Ukraine bemüht. In den letzten Tagen engagierte sich zudem die österreichische Botschaft in Kiew intensiv für die geplante Ausreise der infrage kommenden Ukrainer.

Der reguläre Flugverkehr in der Ukraine ist Coronavirus-bedingt derzeit eingestellt, Charterflüge aus dem Land bedürfen einer Zustimmung der ukrainischer Regierung. Da die Ukraine seit dem 15. März vom österreichischen Gesundheitsministerium als "SARS-CoV-2 Risikogebiet" behandelt wird, gab es in den letzten Wochen aber auch ein österreichisches Landeverbot für Flüge aus dem Land. Erst eine neue Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht ab 1. Mai Ausnahmen für "Flüge zum Transport von Saisonarbeitskräften im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft sowie Pflege- und Gesundheitspersonal" aus Coronavirus-Risikogebieten, darunter auch aus der Ukraine, vor.