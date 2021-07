„Manche Streckenabschnitte hätten sich auch zum Paddeln gut geeignet“

BAD GOISERN. 1541 Mountainbiker trotzten am Samstag den schweren Regenfällen und stürzten sich in die fünf verschiedenen Mountainbike-Marathondistanzen der Salzkammergut Trophy. Besser gesagt: in die Fluten. Normalerweise gehen deutlich mehr Athleten an den Start. Aber nicht nur der Regen schreckte den einen oder anderen in diesem Jahr ab.