Manche haben ihren Traumjob schon gefunden

Gut vorbereitet, wissbegierig und in Scharen – so kamen die jungen Besucherinnen und Besucher zu der am Samstag zu Ende gegangenen Messe "Jugend & Beruf". "Die Messestände unserer 341 Aussteller wurden regelrecht gestürmt", freut sich Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. "Die Aussteller bekamen jede Menge Fragen gestellt, allein daran merken wir schon, dass sich die Jugendlichen mit ihren künftigen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten intensiv auseinandersetzen."

Rund 95.000 Besucher informierten sich an den vier Messetagen vor Ort in den Hallen 20 und 21 und digital über Lehrberufe und Ausbildungsangebote an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten. Die Messe "Jugend & Beruf" gilt als die größte Berufsmesse ihrer Art in Österreich. Sie wird von der Wirtschaftskammer in Kooperation mit dem Land Oberösterreich als Fördergeber veranstaltet.

Manche Jugendliche kamen sogar zweimal zur Messe nach Wels, einmal mit ihrer Schulklasse und ein weiteres Mal am Freitagnachmittag oder Samstag mit ihren Eltern, um sich ein umfassendes Bild über die zahlreichen Möglichkeiten der beruflichen und schulischen Ausbildung zu machen und Live-Einblicke in die Berufswelt zu bekommen. Viele nützten auch die Gelegenheit, ein professionelles Bewerbungsfoto machen zu lassen. Anschließend bekamen sie bei einem Vortrag Tipps, wie sie sich optimal auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten können.

Hilfreich für viele waren auch die Messevorbereitungsworkshops durch das Karriere-Center der Wirtschaftskammer in den Schulen. In 120 Veranstaltungen wurden 2500 Schüler auf den Messebesuch vorbereitet.

