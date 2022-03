Heute vor drei Wochen wurde bundesweit die Maskenpflicht vorübergehend gelockert. Mit dem Effekt, dass seither die Infektionszahlen nahezu explodiert sind. Seit Donnerstag muss nun wieder in Innenräumen Maske getragen werden – mit Ausnahme in den Schulen, wo der Mund-Nasen-Schutz am Platz nach wie vor abgenommen werden darf.