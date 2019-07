Der Anruf aus der Präsidentschaftskanzlei kam am Donnerstag, den 28. Mai – die Frage lautete, ob er sich vorstellen könne, in der Übergangsregierung von Kanzlerin Brigitte Bierlein Innenminister zu werden. Am Samstag darauf sagte Oberösterreichs Polizeichef Andreas Pilsl zu – bis am Sonntag zuerst die FPÖ scharf gegen ihn schoss. Innenminister wurde Wolfgang Peschorn. Pilsl, der in seiner Heimatstadt Grein für die ÖVP im Gemeinderat sitzt, blieb in Oberösterreich.