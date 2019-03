"Man merkt, dass Firmen dringend Mitarbeiter suchen"

LINZ. Schüler, Studenten, Jobwechsler: Die Besucher waren vom Linzer Karriereforum begeistert.

Zahlreiche Beratungen am Forum (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dichtes Gedränge herrscht an den Ständen der Aussteller. Personalchefs beschreiben, was ihre zukünftigen Mitarbeiter alles können sollen, Gummibärchen und Werbeblocks werden verteilt, Lebensläufe ausgetauscht.

Marija Tusek ist mit mehreren Freundinnen in das Palais Kaufmännischer Verein nach Linz gekommen. Die gebürtige Kroatin hat in ihrere Heimat Wirtschaft und Tourismus studiert. Doch dort war die Jobauswahl wenig rosig. Seit zwei Jahren lebt sie nun in Leonding und arbeitet in einem Restaurant als Kellnerin und in der Küche. Jetzt will sie’s angehen: Auf dem Karriereforum sucht sie nach neuen beruflichen Möglichkeiten. "Alle sind freundlich und bieten ihre Hilfe an", ist die 25-Jährige begeistert.

Schon bald Offizierin?

Matthäus und Michael, zwei Freunde aus dem Mühlviertel, haben dagegen ganz andere berufliche Pläne: Sie wollen sich selbstständig machen. "Wir planen einen Onlineshop", erklärt Michael. Was die Studenten verkaufen werden, ist noch nicht klar. Auf dem Karriereforum suchen sie Hilfe am Stand der Wirtschaftskammer: "Wir möchten wissen, welche rechtlichen Punkte wir beim Gründen einer Firma beachten müssen", sagt Matthäus. Das Karriereforum ist für sie eine ausgezeichnete Möglichkeit: "Viele Firmen sind da. Alle betreiben einen großen Aufwand", sagt Michael. "Man merkt, dass viele dringend Mitarbeiter brauchen."

Julia Pühringer und Berfin Kiyafet sind mit ihrer Schulklasse aus Rohrbach gekommen. Sie haben schon einige Workshops besucht. "Da lernt man, wie man sich bei Vorstellungsgesprächen gut präsentieren kann", sagt Pühringer.

Am Stand des Bundesheeres steht unterdessen Delia Mair. Lange spricht sie mit einem der Ausbildner. "Ich könnte mir vorstellen, an der Militärakademie zu studieren und eine Offiziersausbildung zu machen", sagt die Linzerin danach. "Ich bin sportlich und die Arbeit im Heer ist vielfältig." Doch sie hat auch noch andere Interessen: "Ich habe den Eindruck, ich habe Potenzial, weiß aber nicht, wie ich es einsetzen kann." Das soll sich beim Karriereforum ändern: "Hier kann man ungezwungen mit Firmen in Kontakt treten."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema