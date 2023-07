"Man kann sich trotz allem in Ried sicher fühlen"

Sondereinsatz nach Schussabgabe in Ried, Fahndung nach Überfall auf Unternehmerfamilie in Gurten – die Rieder Polizei war in den vergangenen Tagen gefordert. Gleichzeitig ist die Sorge bei vielen Riederinnen und Riedern um die Sicherheit gewachsen. Der stellvertretende Rieder Bezirkspolizeikommandant Thomas Hasenleitner bestätigt eine „aktuelle Vernetzung von schweren Straftaten“, insgesamt sei der Bezirk aber schon eine sichere Region. „Man kann sich hier sicher fühlen!“, sagt der leitende Rieder Polizeibeamte.

„Natürlich haben die Straftaten der vergangenen Tage das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Menschen beeinflusst, keine Frage. Die Vorfälle sind auch medial sehr präsent gewesen, die Ereignisse sind daher noch in den Köpfen der Menschen“, sagt Thomas Hasenleitner. Angst sei aber fehl am Platz. Vielmehr seien Wachsamkeit und Courage gefragt. „Wenn jemand verdächtige Wahrnehmungen macht, dann sollte man nicht zögern und die Polizei informieren oder sich zumindest die Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen notieren – wir gehen den Meldungen nach, da kann man auch so manchen Zufallstreffer landen.“

Täter bereiten sich gut vor

Prävention sei – wie im Fall der „Home Invasion“ bei der Familie in Gurten – nur bedingt möglich. „Alarmanlagen oder auch ein Hund können schon helfen. Aber die Täter haben solche Aktionen meist sehr gut vorgeplant und alles ausspioniert. Es lernt auch unser Gegenüber dazu. Wir sind jedoch auch ständig mit Streifen unterwegs und machen Objektschutz.“

Die Kriminalitätsrate sei nach Corona wieder im Steigen, habe aber noch nicht das Niveau vor Covid erreicht, sagt Hasenleitner. Gerade die Quote der Eigentumsdelikte – Stichwort „Dämmerungseinbrüche“ – sei noch geringer als vor der Pandemie. „Die Frage ist natürlich, ob sich das in absehbarer Zeit wieder ändern wird.“

Internetkriminalität steigt

Gestiegen ist die Internetkriminalität und auch die Zahl der Fälle, in denen der sogenannte „Neffentrick“ angewendet wird oder falsche Polizisten im Spiel sind, wie Thomas Hasenleitner berichtet. „Leider erfährt man nicht alle derartigen Fälle, einige fallen immer wieder darauf hinein, und dann geht es teils schon um ordentliche Schadenssummen.“ Das zeigt jener Fall eines Mannes aus dem Salzkammergut, der kürzlich rund 550.000 Euro an Betrüger überwiesen hat (die OÖN haben berichtet). Gerade die Fälle von Internetkriminalität aufzuklären, sei schwierig und langwierig. „Das dauert oft Jahre!“, sagt Hasenleitner. Bei Gewaltdelikten liege die Aufklärungsquote hingegen bei 90 Prozent.

Die Suchtgiftdelikte seien gegenwärtig „sehr präsent“, wie Hasenleitner sagt, die Zahl der Fälle erhöhe sich freilich auch mit der Intensität der Ermittlungen. „Die Beschaffung aus dem Darknet steigt, es wird leider immer einfacher, sich Drogen auf diesem Weg zu besorgen“, erklärt der Polizeibeamte.

Was die Gewaltbereitschaft betrifft, sagt Hasenleitner: „Die Qualität steigt auf jeden Fall, es kommt häufiger zu massiverer Gewalt.“ Das hatte sich zuletzt auch beim Vorfall bei der Weberzeile gezeigt. „Das waren heftige Gewaltandrohungen auf tiefstem Niveau. Es waren sehr amtsbekannte Männer, sie sind jetzt in Haft.“ Dass es sich „nur“ um eine Schreckschusspistole gehandelt hat, mache die Sache nicht weniger ernst: „Auch für uns sind die Waffen nicht einfach zu erkennen, das kann zu sehr gefährlichen Situationen führen.“

