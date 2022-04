Maibaumdieb fuhr Auto seines Chefs zu Schrott

In der Vorwoche hatte ein Unbekannter missbräuchlich ein fremdes Auto entwendet und damit in einem Wald in Schörfling einen Unfall verursacht, indem er frontal gegen einen Baum geprallt war. Verdächtig: an der Unfallstelle lagerte der Schörflinger Maibaum. Polizisten konnten nun einen 26-jährigen Schörflinger ausforschen.

Weil den Mann das schlechte Gewissen packte, legte er ein Geständnis ab: er sei derjenige gewesen, der den Autoschlüssel seines Chefs weggenommen habe. Der Schlüssel befand sich auf dem Firmengelände in einem Aufenthaltsraum. Sein Motiv: er habe vorgehabt, mit Freunden, den Maibaum zu stehlen. Daher habe er nachschauen wollen, ob sich der Maibaum immer noch im Wald befand, so der 26-Jährige.

Doch leider sei er mit dem Wagen seines Chefs bei Schlechtwetter und wegen überhöhtem Tempo von der Straße abgekommen und habe dem Baum nicht mehr ausweichen können. Weil er keinen Führerschein habe und mit der Situation überfordert gewesen sei, sei er von der Unfallstelle geflüchtet, sagte der Beschuldigte.