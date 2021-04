Maibaum wird heute ohne Feier in Linz aufgestellt

LINZ. Große Feiern wird es auch dieses Jahr nicht geben: Die Corona-Pandemie vermasselt in Österreich bereits im zweiten Jahr in Folge die beliebte Tradition des Maibaumaufstellens. Wie berichtet, sind laut Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung derartige Veranstaltungen untersagt.

Aufgestellt werden die Maibäume dennoch allerorts – von Firmen per Kran oder von Gemeindemitarbeitern im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten. Ohne zugehörige Feier ist das durchaus erlaubt.

In Linz ist es heute so weit. Nachdem es 2020 nur symbolisch ein kleines Maibäumchen gab, bekommt die Landeshauptstadt diesmal wieder einen stattlichen Maibaum auf dem Hauptplatz. Gespendet wird er von der Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis (Bez. Freistadt). "Anlass ist das Jubiläum 850 Jahre Neumarkt", sagt Bürgermeister Christian Denkmaier, der den Baum an den Linzer Stadtchef Klaus Luger übergeben wird.