Mahr: "Frauen für den Dienst am Land heranziehen"

Dafür braucht es aber ein Bündel an Maßnahmen", forderte der freiheitliche Klubobmann Herwig Mahr im gestrigen Sicherheits-Ausschuss im Landtag. Mahr brachte dabei einen Vorschlag ins Spiel, der sicherlich einige Diskussionen auslösen wird: "Man muss aufgrund der demografischen Entwicklung auch darüber nachdenken, Frauen für den Dienst am Land heranzuziehen."

Mahr denkt dabei über einen verpflichtenden Sozialdienst nach: "Das wird nicht ausbleiben, wenn wir das jetzige System erhalten wollen. Das haben auch die heute geladenen Experten im Ausschuss bestätigt."

Geeinigt habe man sich schließlich darauf, einen gemeinsamen Landtagsantrag zu koordinieren. "Einerseits müssen die Tauglichkeitskriterien großmaschiger gestaltet werden. Diese sind nicht mehr zeitgemäß", sind sich Mahr und FPÖ-Wehrsprecher Michael Gruber einig. "Doch das wird nicht reichen, um dem Bedarf gerecht zu werden. Zusätzlich braucht es eine Evaluierung der rund 400 Zivildienststellen in Oberösterreich und eine Überarbeitung des freiwilligen Sozialjahres."

Wie berichtet, gab es zuletzt bei den Rettungsdiensten immer wieder Bedenken, dass es zu wenige Zivildiener gebe. So schlugen Rotes Kreuz und Samariterbund in den OÖN Alarm: Die Zahl der Zivildiener sinkt, die vorgesehenen Plätze sind in beiden Einsatzorganisationen nur noch schwer zu besetzen. Doch auch beim Bundesheer fehlen die Rekruten. Mit ein Grund: Gab es 1982 noch 65.000 Männer mit österreichischer Staatsbürgerschaft, auf die man zugreifen konnte, sank die Zahl 1996 auf 42.000 und heuer auf 39.000 ab. Dazu kommt, dass kontinuierlich mehr mögliche Soldaten und Zivildiener als untauglich eingestuft werden. 2016 etwa war fast ein Viertel der stellungspflichtigen Männer untauglich und damit auch für den Zivildienst verloren.

