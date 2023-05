Magnolie in Perg umgeschnitten: 19-Jähriger als Täter überführt

Einen langen Atem bewies die Polizei Perg in einem spektakulären Fall von Sachbeschädigung, mit dessen Aufklärung wohl kaum noch jemand gerechnet hat: In der Nacht vom 19. auf den 20. August 2022 war die Magnolie am Perger Hauptplatz in einer Höhe von etwa einem Meter umgeschnitten worden. Nun konnte die Polizei einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Perg als mutmaßlichen Täter ausforschen und wegen schwerer Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft anzeigen.