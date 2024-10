Magdalena Glasner ist die neue Geschäftsführerin von „Sei So Frei“

Bild: Sei So Frei OÖ

Magdalena Glasner und Bischof Manfred Scheuer bei der Eröffnung von fünf Klassenzimmern in der St. Mary’s Volksschule im Dorf Kyamuhunga in Uganda .

Rund 30 Jahre lang war Franz Hehenberger das Gesicht von „Sei So Frei“ Oberösterreich. Seit 1. Oktober hat die entwicklungspolitische Organisation der Katholischen Männerbewegung eine neue Geschäftsführerin. Magdalena Glasner leitet als erste Frau die Geschicke des Vereins, der Entwicklungsprojekte in Afrika und Lateinamerika unterstützt. Noch bis Mai teilt sie sich mit ihrem Vorgänger die Geschäftsführung, dann geht Hehenberger in Pension.