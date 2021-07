Männer eingeladen, Auto gestohlen: Polizei klärte Fall

Als sie am nächsten Morgen aufwachte, fehlte vom Auto, in dem sich auch die Geldbörse ihres Ehemannes befunden hatte, jede Spur.

Der Polizei ist es nun gelungen, die beiden Täter ausfindig zu machen. Sie hatten mit der gestohlenen Bankomatkarte des Ehemannes in einem Restaurant in Vöcklabruck bezahlt und auch Zigaretten bei einem Automaten in Timelkam gekauft.

Den leicht beschädigten Pkw konnte die Polizei in der Nähe des Vöcklabrucker Bahnhofes ausfindig machen. Er wurde seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 18- und einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, sie zeigten sich bei ihren Einvernahmen geständig und werden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.