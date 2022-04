Mädchen wegen 30 Euro auf Domplatz überfallen

In der Nacht auf Ostermontag sind in der Linzer Innenstadt zwei junge Frauen, 16 und 17 Jahre alt, überfallen worden. Bei den Tätern dürfte es sich um jugendliche Burschen gehandelt haben. Einer von ihnen war mit einem 20 Zentimeter langen Klappmesser bewaffnet.

Die überfallenen Mädchen aus dem Bezirk Linz-Land bzw. Wels-Land sahen in der Herrenstraße eine Polizeistreife und brachten diese zum Anhalten. Den Beamten schilderten die aufgelösten Opfer, was soeben auf dem Domplatz passiert war. Die beiden Täter hatten bei dem Überfall 30 Euro erbeutet. Die Jugendlichen stiegen in den Streifenwagen ein, um die Polizisten bei der Fahndung zu unterstützen. Doch von den beiden Burschen fehlte jede Spur. Nach der Einvernahme wurden die Mädchen von den Eltern abgeholt.