Mädchen vergewaltigt: Polizei fahndet weiter nach untergetauchtem Afghanen

Gestern, 14.15 Uhr: In der Redaktion der OÖNachrichten klingelt ein Telefon. Eine junge Frau meldet sich. Sie ist höflich, ihre Stimme wirkt ruhig und gefasst. Nur in Nuancen ist die große Belastung hörbar. Sie wolle etwas klarstellen, will nicht mehr lesen, was sie gestern überall gelesen hatte. Es ist Anna Z*.