Mädchen missbraucht: Haftstrafe für Musiklehrer

Weil er eine minderjährige Schülerin sowohl sexuell belästigt als auch missbraucht haben soll, ist ein Musikschullehrer aus dem Gerichtssprengel Wels zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Die Gerichtsentscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig.

Die Anklage hatte dem Pädagogen sexuellen Missbrauch, sexuelle Belästigung, Nötigung und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses von insgesamt drei Mädchen zur Last gelegt. Verurteilt wurde der Mann aber in einem Fall, in den zwei anderen wurde er hingegen freigesprochen.

Der Musiklehrer soll die Übergriffe im Zeitraum von Ende 2014 bis zum Sommer 2018 begangen haben, als das Opfer zwölf bis 14 Jahre alt war. Eines der Kinder vertraute sich damals Verwandten an, die dann im September 2018 Anzeige erstatteten. Der Schülerin wurden 23.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen, wie ein Sprecher des Gerichts bestätigte.