Autolenkerin krachte in Vöcklabruck gegen Kapelle - drei Mädchen verletzt

Die Lenkerin verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die 17-jährige Lenkerin aus Gaspoltshofen fuhr kurz nach 22 Uhr mit ihrem Wagen auf der L1272 von Frankenburg kommend in Richtung Neukirchen an der Vöckla. Im Auto fuhren eine 16-Jährige aus Frankenburg und eine 17-Jährige aus Pichlwang mit. Im Bereich Endriegl 3, Gemeinde Neukirchen an der Vöckla (Bez. Vöcklabruck), geriet die 17-Jährige ins Schleudern und kam mit ihrem Wagen rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte seitlich mit der dortigen Kapelle. Alle drei Teenager wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Alle drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

