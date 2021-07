Mädchen im Parkbad sexuell belästigt: Linz AG verdoppelt Sicherheitspersonal

Nachdem am Montag zwei 13-Jährige im größten städtischen Freibad von einer Gruppe von Burschen bedrängt und belästigt worden waren, verdoppelt die Linz AG die Zahl der Sicherheitsleute. Ab Mittwoch werden neben dem geschulten Bäderpersonal vier Sicherheitsfachleute in Unform im Einsatz sein. Die Bademeister und die Securities werden nicht nur auf den Freiflächen patrouillieren, sie stehen den Badegästen auch als Ansprechpartner zur Verfügung, teilte die Linz AG am Dienstag mit. Im Bedarfsfall wird die Polizei hinzugezogen.

Linz AG bedauert den Vorfall

Von der Linz AG heißt es, man bedauere den Vorfall. Die Mädchen, die von mehreren Jugendlichen an Hintern und Brüsten begrapscht worden waren, hätten vollkommen richtig reagiert, indem sie sich an die Bademeister wandten. Diese schritten ein und kontaktierten die Polizei, die kurz darauf eintraf und mit den Ermittlungen begann. An die Badegäste ergeht die Bitte, achtsam zu sein und bei Problemen sofort das Personal zu verständigen oder direkt die Polizei zu kontaktieren.

Burschen bedrängten Freundinnen

Für die beiden Teenager hätte es ein entspannter Nachmittag bei sommerlichen Temperaturen im Linzer Parkbad werden sollen, der dann aber mit einem Polizeieinsatz endete. Wie berichtet hatte eine Gruppe von Burschen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren die Freundinnen gegen 16.40 Uhr angesprochen und durch anzügliche Bemerkungen belästigt. Als die Burschen aufdringlich wurden und die 13-Jährigen am Gesäß anfassten, wechselten die Mädchen den Liegeplatz.

Suche nach Tätern läuft

Damit aber nicht genug: Die männlichen Jugendlichen folgten den Mädchen sogar ins Wasser und bedrängten sie dort weiter. Mehrmals fassten sie den 13-Jährigen an Gesäß und Brüste. Als sich die Opfer an den Bademeister wandten, alarmierte dieser sofort die Polizei. Zudem machte er Fotos von den beiden unbekannten Burschen, als sie das Parkbad verließen. Die Suche nach den Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren läuft, hieß es am Montag seitens der Polizei.