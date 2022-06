Mädchen fiel binnen vier Tagen zweimal aus dem Fenster

Diesmal hatte die Achtjährige weniger Glück: Sie zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass sie in das Kepler Uniklinikum gebracht werden musste. Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr war das geistig beeinträchtigte Mädchen unter dem rund 30 Zentimeter weit geöffneten Rollo auf die Fensterbank im ersten Stock eines Wohnblocks in Mittertreffling (Bezirk Urfahr-Umgebung) geklettert. Wie schon vier Tage zuvor verlor es das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von etwa vier Metern in die Tiefe.

Hecke bremste Sturz

Eine Hecke bremste den Sturz, das Mädchen landete in einer Wiese. Kurz darauf eilte die 34-jährige Mutter zur Unfallstelle und trug ihre Tochter zurück ins Haus. Die Achtjährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, wurde vom Notarzt versorgt und ins Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei mit. Über ihren Zustand lagen am Mittwochnachmittag vorerst keine näheren Informationen vor. Auch das Jugendamt wurde verständigt.

Autofahrer wurde zu Retter

Ein ähnliches Szenario hatte sich erst am Sonntagnachmittag an genau der selben Stelle abgespielt – allerdings mit einem anderen Ausgang: Ein Autofahrer hatte die Notlage des Kindes bemerkt und war sofort stehen geblieben. Martin M. konnte das Mädchen gerade noch rechtzeitig auffangen und unverletzt zurück in die elterliche Wohnung bringen. Er meldete den Vorfall der Polizei, "damit nicht noch ein Kind aus dem Fenster fällt", wie er im OÖN-Gespräch sagte.