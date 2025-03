"Mächtiges Hoch" bringt bis zu 20 Grad und jede Menge Sonne

Sie beginnen mit Frost und enden in Frühlingsgefühlen: Die Tage in der ersten Märzwoche verlaufen alle nach demselben Schema. In der Früh empfiehlt es sich, mit dicker Winterjacke außer Haus zu gehen, die Nachmittage machen Lust auf ein Sonnenbad im Freien – und zwar von Tag zu Tag mehr: Die 20-Grad-Marke könnte an manchen Orten in Oberösterreich gegen Ende der Woche erreicht werden. Mit Höchstwerten um 18 Grad rechnet Claudia Riedl von der Geosphere Austria schon einmal fix. Fest steht auch: "Es zeigt sich kaum eine Wolke am blauen Himmel."

Starke Temperaturunterschiede

Zu verdanken ist das Bilderbuchwetter einem "mächtigen Hoch über Europa, das von der Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer reicht", sagt die Meteorologin. Mächtig sei es deshalb, weil kein Tiefdrucksystem dagegen ankomme. "Die Tiefs müssen alle ausweichen, zum Beispiel über Skandinavien", sagt Riedl.

Bis der Frühling richtig Fahrt aufnehmen kann, braucht er noch eine kurze Anlaufphase. Teilweise waren es minus acht Grad, die heute im Norden und Süden des Landes gemessen wurden. Zwar wärmt sich die Luft mit der Sonne schnell auf, mehr als 13 Grad sind zu Wochenbeginn aber nicht drin. Einen Hauch milder wird es am morgigen Dienstag: Aus minus sechs bis minus ein Grad werden im Laufe des Tages plus zehn bis 14 Grad. Die zweite Wochenhälfte legt noch eins drauf: "Ab Mittwoch steigen die Temperaturen verbreitet auf 15 Grad und mehr", sagt Riedl. Am wärmsten soll es im Süden des Landes werden. Dort kündigt sich zumindest am Donnerstag und Freitag schwacher Föhn an.

Die Alpennordseite dürfte mit bis zu 20 Grad Österreichs Wärmepol werden, in den westlichen Bundesländern könnte allerdings ein wenig Saharastaub mitmischen. Dass es noch einmal Winter in Österreich wird, sei derzeit nicht absehbar.

Noch fünf Wochen Skibetrieb

Eine Prognose, die Helmut Holzinger kaltlässt. Im Gegenteil: Der Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu) spricht von einem "einzigartig guten Winter". Zum starken Andrang in den Skigebieten habe zu einem großen Teil das trockene, sonnige Wetter beigetragen, sagt Holzinger. In Hinterstoder sind die Lifte noch bis 6. April in Betrieb, auf der Wurzeralm endet die Saison eine Woche früher.

Man sei "guter Dinge", dass die Pisten bis zum Schluss in gutem Zustand bleiben. "Durch die klaren Nächte und die trockene Luft ist der Schnee griffig, die Piste lässt sich super präparieren", sagt der Chef der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen. "Die milden Temperaturen untertags tun ihr nichts." Die Bedingungen seien ideal für einen Sonnenskilauf. Was die Pisten keinesfalls brauchen können, ist Regen. Für die Natur hingegen könnte die Trockenheit "irgendwann zum Problem werden", sagt die Meteorologin. Derzeit gebe es aber noch keinen Grund, Alarm zu schlagen, die Böden seien noch ausreichend feucht. "Die Frage ist, wie lange es noch trocken bleibt. Ein nennenswerter Niederschlag ist nicht in Sicht."

Mehr als 17 Grad schon im Jänner

Fast 20 Grad seien Anfang März "nicht mehr außergewöhnlich", sagt GeoSphere-Meteorologin Claudia Riedl. Ähnlich warm war es schon am 27. Jänner. Mit 17,1 Grad verzeichnete die Wetterstation in Weyer die höchste Temperatur, die im meteorologischen Winter (Dezember, Jänner, Februar) in Oberösterreich erreicht wurde. Den Kälterekord abseits der Berge stellte Liebenau im Bezirk Freistadt auf, wo am 20. Februar minus 17,9 Grad gemessen wurden.

Außergewöhnlich war die Trockenheit in diesem Winter: In Oberösterreich gab es 43 Prozent weniger Niederschlag als in einem durchschnittlichen Winter. Über die gesamte Fläche Österreichs gesehen, waren es gar 45 Prozent weniger. Damit liegt laut GeoSphere-Bilanz der trockenste Winter seit 28 Jahren hinter uns. "Auf den Bergen schneite es zwar nicht oft, hier war es aber kalt genug, dass sich der Schnee lange halten konnte", sagt Klimatologe Alexander Orlik.

Deutlich über dem Schnitt lag der Winter auch, was die Anzahl der Sonnenstunden betrifft. Im Vergleich zur Klimaperiode 1991 bis 2020 schien die Sonne um 17 Prozent länger über Oberösterreich. Bundesweit wurde ein Plus von 15 Prozent registriert.

