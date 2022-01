Es ist wohl eine der schönsten Lagen im Immobilienbesitz des Landes. Das Gelände der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Weyregg liegt auf den sanften Hügeln an den Ufern des Attersees. Wer hier einen Grund kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Das Schulgebäude in Toplage steht seit mehr als zwölf Jahren leer und verfällt zusehends.