Nach dem ungeklärten Abriss der denkmalgeschützten Villa Peham, der illegalen Errichtung von Parkplätzen, einer Reihe von Aufsichtsbeschwerden und Gegenwind durch Bürgerinitiativen steht Bürgermeister Helmut Wallner (VP) im Stodertal und medial heftig unter Beschuss. Heute lädt der Ortschef, dem in diesem Zusammenhang auch Strafverfahren drohen könnten, zu einem "Faktencheck zum Projekt Camping in Hinterstoder" und will dabei die Hintergründe für sein Vorgehen offenlegen.