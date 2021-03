Luchse sollen nun für einen Bluttest in die Falle gehen

Während sich beim Menschen das Coronavirus in immer mehr Mutationen spaltet, wird auch im Nationalpark Kalkalpen nach einem Erreger gesucht. Ein Krankheitskeim hat in der Wildnis zwar keine Pandemie ausgelöst, könnte aber der Grund sein, warum sich beim Nachwuchs der Luchse seit fünf Jahren nichts mehr getan hat. Nationalparkdirektor Volkhard Maier hat am Sonntag selbst die in den Berghängen aufgestellten Kistenfallen inspiziert: alle leer.