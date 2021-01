Lottomillionär: "Ich hatte ein seltsames Gefühl"

Was tun mit den Millionen? Diese Frage darf sich ein Pensionist aus dem Großraum Linz selbst beantworten, der am 27. Dezember den Sechsfachjackpot knackte und um rund 9,2 Millionen Euro reicher ist. Wäre der höchste jemals in Oberösterreich erzielte Lottosechser-Gewinn alleine schon außergewöhnlich genug, so ist dies auch der Gewinner, wie Günter Engelhart von den Österreichischen Lotterien sagt. Denn der Pensionist folgte einem inneren Antrieb und glaubt, dass dieser Gewinn erst der Anfang war.

"Ich habe sehr klare Bilder vor meinem geistigen Auge und eine ausgeprägte innere Stimme und daran orientiere ich mich sehr erfolgreich schon mein ganzes Leben lang." Genau so war es auch am Morgen des Heiligen Abends, als er mit "einem seltsamen Gefühl" aus dem Bett stieg und spürte, dass er Lotto spielen müsste. Also machte er sich knapp vor Mittag auf den Weg in seine Stammtrafik und spielte einen Wettschein mit sechs Quicktipps. Im vierten Tipp befand sich dann der Volltreffer.

"Natürlich konnte ich es nicht glauben, dachte bei der Überprüfung der Quittung mittels der Lotterien-App erst an einen Systemfehler, und freue mich riesig", erzählt der mehrfache Vater, "andererseits war ich nicht sonderlich überrascht, denn ich habe gewusst, dass ich einmal gewinne. Ich habe es geträumt."

Er träumte aber von mehr, nämlich davon, 47 Millionen Euro zu gewinnen. "Es war ein Euro-Millionen-Traum." Deshalb ist der Oberösterreicher überzeugt, dass sein Sechser erst der Anfang war. Er wird weiterspielen, denn seine innere Stimme sagt ihm, dass er noch einmal gewinnen wird, beim Euro-Millionen-Spiel. Für seine These hat er auch einen "lebenden Beweis": "Ich kenne jemanden, der zweimal im Lotto gewonnen hat."

Trotzdem bleibt die von vielen diskutierte Frage, was man mit so einem Megagewinn anstellt? Im Fall des Pensionisten sind die Wünsche und Ideen bescheiden. Der Laptop braucht ein Update, und ein neues Handy sollte her, auch die Kinder werden vom Sechser profitieren. "Und meine Lebenspartnerin und ich werden von der Mietwohnung in ein eigenes Haus ziehen. Die Grundstückssichtung hat bereits begonnen."

Einen kleinen Teil seines Gewinnes wird er spenden. Ein Prozent der Gewinnsumme hat er sich dafür vorgenommen, was immerhin knapp 100.000 Euro sind. "Diverse Institutionen werden in den Genuss einer Spende kommen. Natürlich soziale Einrichtungen, aber auch Kirche und Tierschutz", sagt der neue Multimillionär. (rgr)

