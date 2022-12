Lotto-Siebenfach-Jackpot: Am Sonntag geht es um zehn Millionen Euro

Am vierten Adventsonntag könnten für einen Österreicher ein finanzielles Weihnachtsmärchen wahr werden: Am 18. Dezember geht es um den zweiten Siebenfachjackpot in diesem Jahr. Die Österreichischen Lotterien erwarten eine Sechser-Gewinnsumme im zweistelligen Millionenbereich. Es wird laut Aussendung um rund zehn Millionen Euro gehen. Die "sechs Richtigen" wären bei der Ziehung am Mittwoch übrigens 6, 19, 20, 22, 29 und 39 gewesen.

In der mehr als 36-jährigen Geschichte von Lotto handelt es sich um den dritten Siebenfachjackpot. Der erste im November 2018 endete mit einem Sologewinn für einen Niederösterreicher aus dem Waldviertel: er holte sich 14,9 Millionen Euro. Und auch beim zweiten gab es einen Sologewinn: Ein Oberösterreicher holte sich im April mehr als 9,8 Millionen Euro – und gab sich nach seinem Gewinn bescheiden. Er wolle seine Kinder unterstützen und sich vielleicht ein kleines Stück Wald kaufen, sagte der Neo-Millionär damals.

Karibik-Insel oder Luxus-Villa?

Wer weniger bescheiden ist, könnte aber auch in eine Luxus-Villa am Wolfgangsee oder eine Insel auf den Bahamas investieren. Zehn Dinge, die man sich mit dem Lotto-Gewinn leisten könnte – man wird ja wohl noch träumen dürfen!

Daheim ist es doch am Schönsten? Dann genießen Sie künftig fabelhafte Ausblicke auf den Wolfgangsee von der Terrasse Ihrer Luxus-Villa aus. Auf willhaben steht derzeit ein Landhaus mit 822 Quadratmetern Wohnfläche und 10.000 Quadratmetern Grund in Panoramalage im Salzkammergut zum Kauf. Der Preis: 9.750.000 Euro.



Pool, Terrasse, Seeblick: Diese Villa steht am Wolfgangsee zum Verkauf. Bild: willhaben | Marlies Muhr Immobilien GmbH Es zieht Sie in wärmere Gefilde? Mit zehn Millionen Euro könnten Sie sich eine eigene Karibik-Insel zulegen. Wie wäre es mit "Neptunes Nest" auf den Bahamas? Das kleine, aber feine Eiland mit seinen weißen Sandstrände und garantiert einsamen Buchten wäre für 9,5 Millionen US-Dollar zu haben.



Diese Insel könnten Sie für gut 10 Millionen Euro Ihr Eigen nennen. Bild: www.vladi-private-islands.de Die teuerste Yacht Österreichs geht sich mit Ihrem Lotto-Gewinn locker aus: Die 880 PS-starke 1414 Demon Air ist mit einer Länge von 14 Metern und neun Tonnen Gewicht das Flaggschiff der Bootswerft Frauscher. In Ohlsdorf hergestellt ist das gute Stück um 1,3 Millionen Euro zu haben. Wer noch weitere Zusatzausstattungen möchte, kann den Preis aber noch höher treiben. Mehr zum Thema Salzkammergut Die teuerste Luxusyacht Österreichs wird in Ohlsdorf gebaut OHLSDORF. Die Frauscher 1414 Demon Air ist in dieser Woche der Star auf der Bootsmesse in Tulln. Die teuerste Luxusyacht Österreichs wird in Ohlsdorf gebaut Ein neuer fahrbarer Untersatz muss her? Der derzeit teuerste Wagen der Welt (Rolls-Royce Boat Tail um rund 26,2 Millionen Euro) geht sich mit dem Lotto-Gewinn zwar nicht ganz aus, aber einen Bugatti Centodieci, laut Statistik derzeit der fünft-teuerste Pkw am Markt, wäre für gut 9,5 Millionen Euro zu haben.



Der "Pink Star" ist einer der teuersten Steine der Welt. Bild: (EPA)

Autor Judith Pointner Redakteurin Online