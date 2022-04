Siebenfach-Jackpot geknackt: Lotto-Gewinner hat sich gemeldet

Ein männlicher Spielteilnehmer aus Linz knackte am Mittwochabend den Lotto-Siebenfachjackpot im Alleingang und erhält für diesen Solo-Sechser mehr als 9,8 Millionen Euro. Die Summe ist der zweithöchste jemals erzielte Lotto-Gewinn in der 35-jährigen Geschichte des Glückspiels. Einen Tag lang musste der Gewinner die erfreulichen Neuigkeiten sacken lassen, dann hat sich der Linzer bei den Lotterien zu erkennen gegeben. Der Hochgewinnbetreuer wird nun mit dem laut Lotterien "älteren Herren" Kontakt aufnehmen und ihn beraten.

Der Erfolg wurde mit dem sechsten von zwölf gespielten Quicktipps erzielt, der Computer in einer Annahmestelle in Linz platzierte die "sechs Richtigen" 8, 9, 28, 34, 40 und 43. Insgesamt wurden für die Ziehung 11,9 Millionen Tipps abgegeben, was die Sechser-Gewinnsumme auf nahezu zehn Millionen Euro steigen ließ.

Den erste Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte gab es vor knapp dreieinhalb Jahren. Im November 2018 endete dieser Riesenjackpot mit einem Sologewinn für einen Niederösterreicher aus dem Waldviertel: Er holte sich damals 14,9 Millionen Euro.

Mehr zum Thema:

Ihre Meinung interessiert uns. Stimmen Sie ab!