Lotto-Glückspilz vor Gericht

„Ich wollte Kunden, die mir nahe stehen, an meinen Aktiengewinnen mitverdienen lassen. Am Anfang ging auch alles gut“, sagt der Beschuldigte vor Gericht. Er gestand, sechs seiner Kunden um ihre Ersparnisse gebracht zu haben. Der Schaden sei enorm, so die Anklage. In Summe habe der 57-Jährige 4,4 Millionen Euro verspekuliert. Seinen sechs Opfern, die er jahrelang als Versicherungsmakler betreut hatte, soll er vorgegaukelt haben, das Geld in sicheren Wertpapierdepots anzulegen, die von Spezialisten betreut werden würden, so die Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus habe er den Kunden gefälschte Belege mit dem Firmenlogo der Versicherung und gefälschten Unterschriften ausgestellt, die die Geldflüsse dokumentierten.

Die Kunden verlangten aber nach und nach Auszahlungen, die erhofften Aktiengewinne blieben aus, stattdessen machte der Linzer nur Verluste. Mit neuen Kundengeldern habe er andere Investoren ausbezahlt, so der Vorwurf. Selbst einen Lottogewinn in Höhe von 1 Million Euro und der Erlös seinen Hausverkaufes - laut dem Beschuldigten 350.000 Euro - habe er dazu verwendet, „die Löcher zu stopfen.“ Im Jahr 2016 sah der 57-Jährige allerdings keinen Ausweg mehr und erstattete bei der Staatsanwaltschaft Selbstanzeige. Es tue ihm alles sehr leid und er wisse, dass er den Schaden nicht mehr gut machen könne.

Sein Verteidiger plädierte auf eine bedingte Haftstrafe und der Möglichkeit einer Fußfessel, da die Ehefrau des Beschuldigten schwer krank und ein Pflegefall sein. Der Strafrahmen beträgt ein bis zehn Jahre Haft. Noch am Nachmittag soll ein Urteil fallen.