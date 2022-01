"Lotteriegewinn": Frau um 22.000 Euro betrogen

Eine solches Mail erhielt im Oktober 2021 auch eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck. Inhalt der Mail: Sie habe besonderes Glück gehabt, sei bei einer Impflotterie auserwählt worden und habe eine Million Euro gewonnen habe. Als angeblicher Absender firmierte: "Google Lottery Covid-19 Resource".

Was natürlich ein von Betrügern erfundener Humbug war. In weiterer Folge schrieben ihr die unbekannten Täter, sie solle sich an eine schwedische Bank wenden und dort ein Konto eröffnen. Das Geld werde ihr später dorthin überwiesen.

Zahlungen wegen "Geldwäsche"

Für die angebliche Kontoaktivierung bezahlte die 44-Jährige 1000 Euro. Später verlangten die Betrüger, die mit der Frau per Mail und per WhatsApp kommunizierten, 6000 Euro für eine "Steuerbefreiung für Nicht-Gebietsansässige". Ein anderes Mal wollten die Betrüger insgesamt 14.600 Euro wegen Geldwäsche, damit der Gewinn ausbezahlt werden könne. Auch diese Beträge überwies die 44-Jährige.

Auf weitere Forderungen ging sie aber nicht mehr ein. Sie brach den Kontakt ab und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Geld wiedersehen wird, ist allerdings gering.