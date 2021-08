Lollipop-Tests an Kindergärten geplant

Dafür können die Träger - meist Gemeinden oder gemeinnützige Vereine - zwischen 13. September und 22. Oktober einen Corona-"Lollipop-"Test pro Woche und Kind vom Land abrufen. Diese Tests seien auch für kleine Kinder durchführbar, so Bildungslandesrätin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz.

Derzeit warte das Land noch auf die Genehmigung des Gesundheitsministeriums für die Aktion, Haberlander zeigte sich aber zuversichtlich, dass diese bald erteilt werde. Zudem stellte sie klar, dass die Lollipop-Tests für Kindergarten- nicht aber Krabbelstubenkinder geplant seien und betonte, dass es sich um eine absolut freiwillige Maßnahme handle. Die Eltern können ihr Einverständnis jeden Tag widerrufen. Ansonsten gelte es für die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen die Maßnahmen des Bundes abzuwarten, die sich aber laut Haberlander entlang der Vorgaben des letzten Jahres orientieren werden, welche für das Personal die 3G-Regel oder alternativ das Tragen einer Maske vorsahen.

Sommerschule startet für rund 4600 Schüler

Für die Sommerschule, die in Oberösterreich kommenden Montag startet, sind laut Bildungsdirektor Alfred Klampfer 2.149 Volksschulkinder sowie 1.773 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und 645 der Sekundarstufe II angemeldet. Während dieser zwei Wochen gelten jene Corona-Regeln wie in der Sicherheitsphase zu Beginn des Schuljahres und es werde ein Impfangebot an den Schulen mit mobilen Impfteams geben, welches sich an Schüler und Lehrpersonal, aber auch an die Eltern wendet, kündigte Haberlander an.

Ebenfalls mit Blick auf das kommende Schuljahr thematisierte die Bildungslandesrätin die Luftfilter für Schulen, welche sie selbst "sehr kritisch sehe". Derartige Geräte hätten 54 Standorte der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen für 116 Räume bestellt.