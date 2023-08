16-jährige Zechprellerin: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Tatort war ein Lokal an der Linzer Landstraße.

Die Kapuze ihres weißen Pullovers hatte sie tief ins Gesicht gezogen, als eine Frau Mittwochabend das Lokal "Toyko Running Sushi" an der Linzer Landstraße betrat. Ihr Begleiter in schwarzem Trainingsanzug war deutlich leichter zu erkennen. Es sind die Bilder der Überwachungskamera des Lokals, die die Ermittler nun zu einer konkreten Spur führten: Bei jenen bislang Unbekannten, die am Mittwoch zuerst die Zeche prellten und dann bei ihrer Flucht mit dem Auto die Besitzerin des asiatischen Restaurants überrollten, handelt es sich um Jugendliche aus der Steiermark.

ZIB 1: Wirtin in Linz überfahren

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Frau ist erst 16 Jahre alt, ihr Begleiter ist 17. Wie berichtet, hatten die beiden Jugendlichen eine Rechnung von rund 50 Euro nicht bezahlt und das Lokal verlassen. Als die Besitzerin zu Fuß die Verfolgung aufnahm, stiegen die beiden Zechpreller in ein Auto, das in der Langgasse geparkt war. Als die 41-Jährige sich vor den weißen SUV stellte, stieg die 16-Jährige aufs Gaspedal.

Die Lokalbesitzerin wurde mit schweren inneren Verletzungen im Bereich des Beckens und des Oberkörpers ins Krankenhaus gebracht. Sie liegt im Linzer Kepler-Klinikum auf der Intensivstation, ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr.

"Ermitteln wegen versuchten Mordes"

Die Ermittlungen führt nun die Staatsanwaltschaft Graz, weil bei Jugendlichen und Heranwachsenden (bis 21 Jahre) das Gericht des Wohnsitzes zuständig ist. "Wir ermitteln wegen Verdachts des versuchten Mordes. Das Kennzeichen des Fluchtautos konnte der Mutter der Jugendlichen zugeordnet werden. Die Bilder der Überwachungskamera passen mit jenen der Gesuchten zusammen", sagt Hansjörg Bacher, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft. Nach der 16-Jährigem und ihrem Begleiter wird mit europäischem Haftbefehl gefahndet- noch sind sie auf der Flucht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger