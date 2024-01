Lokalaugenschein: "Eine Reparaturwerkstätte für Kinder sind wir nicht"

Eine schmale Stiege führt in den ersten Stock des mitten in der Welser Innenstadt gelegenen Gebäudes. Lautes Kinderlachen und Geschirrklappern ist zu hören. Wenig später tauchen zwei Kinder auf und zeigen stolz ihr "Reich" – zwei kleinere mit einer Tür verbundene Zimmer samt angrenzendem Bad. Die Gemeinschaftsküche liegt gleich um die Ecke.

Seit zwei Monaten leben die beiden Geschwister mit ihrer Mutter hier in der "Familienwohngruppe" von mopäd (mobile Pädagogik). In dieser durch die Kinder- und Jugendhilfe des Landes finanzierten Einrichtung können Familien, die mit dem Alltag samt Kindererziehung aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr zurechtkommen, rund ein Jahr lang wohnen. Die Kinder gehen weiterhin zur Schule, die Eltern in die Arbeit. Gleichzeitig erhalten die Familien von den derzeit sieben Betreuern und Therapeuten, die in dem Gebäude wohnen, rund um die Uhr sozialpädagogische Unterstützung.

"Ziel der Einrichtung ist zum einen die Vermeidung von Kindesabnahmen. Stattdessen soll der Erhalt der Familie und zum anderen deren Selbständigkeit gefördert werden", sagt Geschäftsführer Günther König. Denn, sagt König, jede Kindesabnahme sei für die Betroffenen "eine Traumatisierung, egal, was passiert ist". Durch die Unterbringung in einem Heim "bekommt das Kind fälschlicherweise den Stempel aufgedrückt: ,Ich muss gehen, weil ich schuld bin.‘"

Arbeit mit Familiensystem

Sechs Wohnplätze stehen dafür hier in Wels zur Verfügung. Genützt werden können diese von beiden Eltern oder auch nur von einem Elternteil samt Kindern. Im Jahr 2018 als oberösterreichisches Pilotprojekt in Traun eröffnet, habe sich die Einrichtung mittlerweile landesweit etabliert, sagt König.

Besonderes Augenmerk werde bei der Betreuung und im Rahmen der Therapien auf die Arbeit mit den jeweiligen Familiensystemen gelegt, sagt er.

Jede Familie erhalte einen eigenen "Hilfsplan". "Kinder sind ja in dieses System eingebettet, und in diesem sind die Probleme entstanden." Daher sei die Einrichtung auch "nicht eine Reparaturwerkstätte für Kinder", wie König betont. Es gehe zunächst um den Erhalt der Bindungen – und in weiterer Folge um deren Festigung.

80-prozentige Erfolgsquote

Viele innerfamiliäre Probleme würden auch durch fehlende Ressourcen wie etwa die Hilfe durch Verwandte entstehen, sagt Teamleiterin im mopäd und Regionalleiterin Karin Karg. Umso wichtiger sei es daher, den Familien hier den Gedanken der "Großfamilie" zu vermitteln. Es sei wichtig, sagt König, dass sich die Betroffenen untereinander helfen und unterstützen würden.

Trotz aller Bemühungen bleibe aber nicht jede Familie nach ihrem Auszug zusammen. König spricht von einer "80-prozentigen Erfolgsquote", denn: "Es wird immer Kinder und Jugendliche geben, die ihren Eltern abgenommen werden müssen."

