Lokal in Flammen: Feuerwehr rettete Bewohnerin aus verrauchter Wohnung

Vielen Nachtschwärmern ist das "Cheers" in der Linzer Hauptstraße in Urfahr ein Begriff. Derzeit wird das beliebte Tanzlokal umgebaut, es soll als Cocktailbar wieder aufsperren. Doch wann, das ist die große Frage. Denn gestern, am Sonntag zu Mittag, ist im Inneren des Lokals ein Brand ausgebrochen, der einen großen Schaden angerichtet hat.

Dicker Rauch quoll bereits aus den Fenstern des Lokals im Erdgeschoß, als die Berufsfeuerwehr gegen 11.30 Uhr eintraf. Passanten hatten die Einsatzkräfte gerufen, weil auch bereits eine Fensterscheibe explodiert war. "Wir haben sofort einen Trupp reingeschickt, um zu schauen, ob sich noch irgendwer im Inneren befindet", sagte Einsatzleiter Klaus Thallinger. Doch im Lokal war niemand. Später stellte sich heraus, dass Maler in der Bar Arbeiten durchgeführt hatten. Als der Brand ausbrach, seien sie Mittagessen gewesen, hieß es.

Über das Stiegenhaus drang der Rauch bis in den zweiten Stock, wo sich noch vier Wohnungen befinden. Eine wird derzeit von einer jungen Frau bewohnt. "Sie hat sich am Fenster bemerkbar gemacht, wir haben ihr aber gedeutet, sie soll alle Türen zumachen und ja nicht ins Stiegenhaus gehen", sagte Thallinger. Die Helfer drangen zu der Frau vor und setzten ihr eine sogenannte Fluchtfiltermaske auf, um sie vor den Rauchgasen zu schützen. Die Bewohnerin wurde unverletzt ins Freie gebracht. Brandermittler rückten gestern aus, um die Ursache zu erforschen. Warum das Feuer ausbrach, war aber am Sonntag noch unklar.

Bauernhof-Brand in Peuerbach

In Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) ist am Samstagnachmittag ein Brand auf einer Landwirtschaft ausgebrochen. Die Besitzerin hörte zunächst seltsame Geräusche und sah dann, dass der Stadel bereits in Flammen stand. Die 44-Jährige versuchte noch, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, was ihr aber nicht gelang. Ihr Ehemann (45) rief sofort die Feuerwehr zu Hilfe, denn der Brand hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen. 15 Feuerwehren standen im Löscheinsatz. Der Schaden dürfte enorm sein. Als Brandursache wird ein technischer Defekt bei einem Elektro-Stapler vermutet. In Kleinzell (Bezirk Rohrbach) waren am Samstagnachmittag 100 Feuerwehrleute im Einsatz, um einem Kaminbrand Herr zu werden. Laut Polizei hatte der Bewohner Feuer gemacht, um zu kochen. Das Feuer weitete sich am Ende auf das Dachgeschoß aus. Auch hier ist die Brandursache noch unbekannt.

Trotz einiger Regenfälle hielten viele Brände die oberösterreichischen Feuerwehren auf Trab. Denn die anhaltende Trockenheit führte zu zahlreichen Feld- und Flurbränden. So etwa in Pettenbach, wo ein großes Feld in Brand geraten war. Landwirte unterstützten die Feuerwehren mit Güllefässern beim Löschen.

