Lösung für Genesene und einmal Geimpfte in Arbeit

Mit den weiteren Corona-Lockerungen, die heute in Kraft treten, bekommen die Menschen in Österreich wieder mehr Freiheiten zurück. Dass wieder mehr erlaubt ist, beflügelt auch die Reiselust. In manche beliebte Urlaubsländer, etwa Kroatien, Italien und Spanien, können Gäste aus Österreich mittlerweile wieder ganz ohne 3G-Nachweis einreisen. Andere Länder, etwa Griechenland oder auch die französische Insel Korsika, verlangen hingegen einen solchen Nachweis. EU-weit gültig ist dafür der Grüne Pass.

Wer also getestet, zweimal geimpft oder innerhalb der vergangenen sechs Monate erkrankt und wieder genesen ist, kann mit dem Grünen Pass relativ unbeschwert auf Urlaub fahren.

Es gibt allerdings eine Personengruppe, die in dieser Hinsicht bisher nicht berücksichtigt wurde: Für Menschen, deren Covid-19-Erkrankung mehr als sechs Monate zurückliegt, empfiehlt das Nationale Impfgremium (NIG) nur eine Impfung. Sie gelten zwar nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft als vollständig immunisiert, international anerkannt ist dieser Status aber nicht. Das heißt: Genesene, die einmal geimpft wurden, könnten derzeit zum Beispiel bei der Einreise nach Griechenland Probleme bekommen. Sie müssen zusätzlich einen negativen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder Antigen-Test (maximal 48 Stunden alt) vorweisen.

Empfehlung des EU-Rates

Betroffene, die deswegen im Ministerium, bei Behörden oder auch bei Hausärzten angefragt haben, wurden bisher im Kreis geschickt. Das geht aus zahlreichen Zuschriften von OÖN-Lesern hervor. Kein Wunder: Es gibt für diese Personengruppe noch keine einheitliche internationale Regelung.

Daran werde aber derzeit gearbeitet, hieß es am Mittwoch auf OÖN-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium in Wien. Grundlage ist eine kürzlich ausgesprochene Empfehlung des EU-Rates, die Kombination "genesen und einmal geimpft" mit einer vollen Immunisierung gleichzusetzen. "In vielen EU-Ländern ist das, so wie in Österreich, schon jetzt der Fall", sagt ein Sprecher von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Deshalb sei eine EU-weite Aufnahme dieses Status in den Grünen Pass realistisch. Im Ministerium werde gerade an der technischen Umsetzung gearbeitet, sagt der Sprecher. Ziel sei es, dass der Grüne Pass ab Mitte Juli auch für Genesene und einmal Geimpfte gültig ist.

Grundsätzlich spreche zwar nichts dagegen, dass auch Genesene zwei Mal geimpft werden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Wegen möglicher stärkerer Nebenwirkungen wird es aber vom NIG nicht empfohlen.