Lösung am Pyhrnpass: Parkplätze werden reduziert

Der Schwung auf dem Pyhrnpass bleibt erhalten: Tourengeher können dort auch in Zukunft von ihren Autos aus in die Spur finden. Nach einem OÖN-Bericht haben Tourismus, Grundeigentümer und Pächter eine Lösung für die drohende Parkplatz-Misere am Ausgangspunkt für Touren auf die Gipfel von Lahnerkogel und Angerkogel gefunden. Ab heute stehen bei der alten Straßenmeisterei deswegen nur noch 50 statt ehemals mehr als 100 Stellflächen zur Verfügung.

Wie berichtet, hatte Mario Posch, Pächter der alten Straßenmeisterei, nach einer anonymen Anzeige offiziell um ein „Garagierungsgewerbe“ für die Parkraumbewirtschaftung angesucht. Zuvor hatte er von Tourengehern vier Euro pro Pkw und Tag verlangt, sich dafür eigenhändig um die Schneeräumung gekümmert. Die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf untersagte Posch Anfang des Jahres allerdings die Ausübung des Gewerbes. Die Voraussetzungen dafür sei in mehreren Punkten nicht erfüllt worden.

Anreiz für Fahrgemeinschaften

„Den Parkplatz gibt es offiziell nicht mehr, ich lasse die Tourengeher aber derzeit noch gewähren“, sagte Posch gestern zu den OÖNachrichten. Heute versuchte dann aber Marie-Louise Schnurpfeil, Tourismusdirektorin der Pyhrn-Priel-Region mit Nachdruck zu vermitteln.

Mit Erfolg: Weil die Parkraumbewirtschaftung erst ab 50 Stellflächen unter die Gewerbepflicht fällt, werden die Parkplätze reduziert. Gleichzeitig werden die Preise angehoben– allerdings nur für jene, die alleine oder zu zweit anreisen: Sitzt eine Person alleine im Pkw, kostet die Stellfläche acht Euro pro Tag. Ab zwei Personen sind es sechs Euro, mehr als zwei Personen zahlen weiterhin vier Euro pro Pkw. Pächter Posch wird sich um die Einhaltung der neuen Regeln kümmern. Im Jahr 2023 soll es im Bereich der Hintersteineralm einen weiteren Parkplatz geben.

Neue Lösung auch am Fuß des Traunsteins?

Morgen, Freitag, geht eine andere Parkplatz-Debatte in die Verlängerung: Nach einem Aufschrei von Hüttenwirten und alpinen Vereinen, die sich gegen die Vergebührung des Umkehrparkplatzes in der Traunsteinstraße (25 Euro pro Tag), zur Wehr setzten, gibt es einen offiziellen Termin mit Bürgermeister Stefan Krapf (VP). Dem Vernehmen nach hat die Stadtgemeinde Gmunden in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem Verkehrsverbund (OÖVV) an einer neuen Lösung gearbeitet.