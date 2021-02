Löst Google Rätsel um Vergewaltigung?

Am 11. März wird der Prozess gegen den Schartner Bürgermeister und Landtagsabgeordneten (VP) fortgesetzt. Der Politiker wollte dem Gericht bis dahin sein altes Handy vorlegen. Es hätte ihm ein Alibi für einen Tattag geben sollen. Doch er konnte das Telefon nicht mehr finden.

Opferanwalt Clemens Krabatsch vertritt die Gemeindebedienstete, die ihren Vorgesetzten schwer belastet. "Die Trackingdaten für diesen besagten Tag könnten auch ohne Handy erhoben werden. Über Google ist das jederzeit möglich, wenn Google Maps aktiviert war", sagt Krabatsch.

Der Anwalt des Angeklagten, Oliver Plöckinger, hält das aber gar nicht für notwendig: Der fragliche Tag, der 4. Mai, könne auch anhand von Protokollen und Zeugen glaubwürdig rekonstruiert werden. Wenn schon keine Handydaten, so könnten jedenfalls Fotos vorgelegt werden, die bezeugen sollen, dass der Politiker an diesem Tag auf Urlaub nach Italien gefahren sei.

Bei der Verhandlung am 11. März will Plöckinger zudem auf aus seiner Sicht weitere Ungereimtheiten hinsichtlich der Zeitangaben des mutmaßlichen Opfers hinweisen. Dabei geht es vor allem um den Tag, an dem es laut der Frau erstmals zu einer Vergewaltigung gekommen sein soll. "Das sei nach einer Sitzung zum Gemeindeneubau passiert, bei der auch ein Architekt anwesend war", sagt Plöckinger. Allerdings: "Diese Sitzung hat erst ein paar Tage nach dem von dem vermeintlichen Opfer angegebenen Zeitpunkt stattgefunden, und mein Mandant ist danach nachweislich sofort zu einer Geburtstagsfeier seines Stiefvaters gefahren."

Das Gericht will am 11. März auch den Ehemann des mutmaßlichen Opfers befragen. Anwalt Plöckinger verweist auf dessen Ratschlag im Protokoll, wonach seine Frau und der Bürgermeister zwecks Neubeginn den Resetknopf drücken sollten. "Das sagt man nicht zu jemandem, der zuvor seine Frau vergewaltigte", betont Plöckinger. Auch ein Sachverständiger wird aussagen. Dabei geht es um das ominöse Taschentuch mit Spermaspuren des Politikers.