Löscheinsatz am Seil bei Waldbrand in hochalpinem Gelände

Gesichert mit Kletterseilen in alpinem Gelände auf 1700 Metern Seehöhe, die Glutnester händisch ausgrabend: So kämpften Feuerwehrleute in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) am Donnerstag stundenlang gegen einen Waldbrand, der auf dem Sonntagbergkogel ausgebrochen war. Die Flammen breiteten sich auf ein Gebiet von rund 400 Quadratmetern aus.

"Die Landeswarnzentrale hat uns am Morgen verständigt, dass es einen Brand in einem Latschenfeld gebe", sagt Günter Rainer, Kommandant der Feuerwehr Bad Goisern. Ein Erkundungsflug mit einem Polizeihubschrauber zeigte, dass weitere Helikopter gerufen werden müssten, um überhaupt in das Gebiet gelangen zu können.

Kräftezehrend und gefährlich

Mit 100 Flügen brachten drei Hubschrauber von Polizei und Bundesheer die Feuerwehrleute auf den Berg, ebenso wie Behälter, in die sie nach und nach über 50.000 Liter Wasser füllten. Von diesen wurden Löschleitungen gelegt. "Weil man in dem steilen Gelände nicht mehr gehen konnte, hat uns die Bergrettung Bad Goisern gesichert, während wir mit Hacken die brennende Erde bis zu einer Tiefe von 30 Zentimetern ausgegraben und die Glutnester dort gelöscht haben", sagt Günter Rainer. Sechs Stunden dauerte die kräftezehrende und durch Steinschlag gefährliche Arbeit, bis das Feuer gegen Abend gelöscht war. Vier Feuerwehren waren im Einsatz. Als Brandursache wird Blitzschlag nach einem Unwetter zwei Tage zuvor vermutet.

Wegen der Trockenheit kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Wald- und Flurbränden. Die Feuerwehr warnt eindringlich davor, in Wäldern und auf Wiesen offenes Feuer zu entzünden.

