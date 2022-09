Loch mit drei Meter Durchmesser in der Hausmauer: Zwei Tote nach Verkehrsunfall

Der Unfall ereignete sich gegen sechs Uhr früh in der Wenger Ortschaft Elling. Aus bislang noch ungeklärter Ursache prallte ein Fahrzeug, in dem zwei Männer saßen, frontal gegen die Mauer eines Bauernhauses. Die Wand das Hauses wurde bei dem Aufprall so stark zerstört, dass ein Loch mit einem Durchmesser von rund drei Metern entstand, wie Einsatzleiter Bernhard Rögl von der FF Weng im Gespräch mit den OÖNachrichten schildert: "Das Auto prallte direkt gegen die Wand, an der der Küchentisch stand. Glücklicherweise haben die drei Hausbewohner zu diesem Zeitpunkt noch geschlafen. Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn sie gerade gefrühstückt hätten".

schwerer Verkehrsunfall in Weng im Innkreis, zwei Todesopfer, Frontalkollision gegen Hausmauer Bild: Manfred Fesl

Für die beiden Fahrzeuginsassen kam jede Hilfe zu spät, sie überlebten den Unfall nicht.

Die Feuerwehren Weng und St. Peter waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. "Derzeit befinden wir uns immer noch im Einsatz, um sicherzustellen, dass keine Einsturzgefahr mehr herrscht", sagte Rögl gegen 9 Uhr.