Sattelzüge brannten auf Tankstelle ab, Lenker schwer verletzt

Samstagabend, gegen 18 Uhr. Auf einer Tankstelle in Meggenhofen stand plötzlich ein Sattelfahrzeug in Brand. Binnen kurzer Zeit griffen die Flammen auf das daneben abgestellte Sattelfahrzeug über, beide Fahrzeuge standen bald in Vollbrand. Ein 46-jähriger Ungar schlief in einem der beiden Lkw. Er wurde von anderen Fahrern geweckt und konnte das Fahrzeug verlassen. Der Mann erlitt aber schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Wels eingeliefert.

Zehn Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften waren an den Löscharbeiten beteiligt, die bis nach Mitternacht dauerten. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt im Kühlaggregat eines der Stattelfahrzeuge, so die Polizei am Sonntagmorgen.