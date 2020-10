Lkw verlor Flüssigbeton - Dutzende Fahrzeuge beschädigt

Ein 58-jähriger Kraftfahrer aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am Mittwochnachmittag mit einem voll beladenen Betonmisch-LKW in Garsten auf der Eisen Bundesstraße B 115. Dabei verlor er aus unbekannter Ursache während der Fahrt unbemerkt Fertigbeton durch die Betonrutsche am Heck des LKW. Nach etwa 2,5 km konnte der Lenker durch andere Verkehrsteilnehmer auf den Missstand aufmerksam gemacht und zum Anhalten gebracht werden.

Auf dem betroffenen Straßenabschnitt herrschte durch den ungewohnten Betonregen ein mittleres Chaos: dutzende Geschädigte standen mit ihren Fahrzeugen am Straßenrand. Die Schäden reichten von Glasbruch über Lackabsplitterungen bis zu einfachen Verschmutzungen. Die Straßenmeisterei Steyr wurde angefordert, damit Geschwindigkeitsbeschränkungen und Gefahrentafeln aufgestellt werden. Die Straßenreinigung erfolgt durch die firmeneigene Kehrmaschine der Verursacherfirma.

Die Eisenstraße war bis zur Beendigung der Reinigungsarbeiten nur erschwert passierbar. Die genaue Anzahl der Geschädigten ist laut Polizei nicht bekannt, wird aber auf 25 bis 30 geschätzt.

