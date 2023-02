Mit LKW in Oberleitung geraten: LILO bis morgen Abend außer Betrieb

Im Kreuzungsbereich von B129, Bahnhofstraße und Linzer Lokalbahn (LILO) war es zu dem ungünstigen, zum Glück aber glimpflich endenden Zusammentreffen eines Baggers, der auf einem LKW transportiert wurde, mit der Oberleitung der LILO gekommen. "Mit dem Bagger wurde die Oberleitung beschädigt und teilweise heruntergerissen", berichtet der Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Waizenkirchen, Alexander Scheiterbauer, gegenüber nachrichten.at. "Die Leitung hing über den Bagger." Der LKW-Fahrer war geistesgegenwärtig genug, sein Gefährt nicht zu verlassen, sondern auf Hilfe zu warten.

Von den eintreffenden Helfern - neben 13 Mann der FF Waizenkirchen von Polizei, Rettung, Straßenmeisterei und Bahnbetreiber "Stern & Hafferl" bis zum örtlichen Elektriker - wurde rasch die Unfallstelle abgesichert, weil nicht klar war, ob noch Gefahr bestand. Die automatische Abschaltung habe aber funktioniert, die Leitung sei bereits nicht mehr unter Strom gestanden, sagt "Stern & Hafferl"-Geschäftsführer Günter Neumann. Schienenersatzverkehr für die LILO sei eingerichtet worden - "die Reparaturarbeiten werden aber voraussichtlich doch bis morgen Abend dauern", so der Geschäftsführer. Die Schäden seien nicht unbeträchtlich - "so etwas kommt leider ab und zu vor, aber in diesem Umfang nicht so oft."

Autor Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger

