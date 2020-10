Lkw-Lenker schwer alkoholisiert - Führerschein entzogen

Der Kraftfahrer aus Tschechien war am Sonntag um kurz nach sieben Uhr abends mit seinem Sattelzug auf der A1 in Richtung Salzburg unterwegs. In Allhaming fuhr er ab und hielt sein Fahrzeug vor der Schrankenanlage beim Postverteilerzentrum.

Lokalisierung:

Bei der Anmeldung des Lenkers vermuteten die Sicherheitsbeamten, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und verständigten daraufhin die Polizei. Hinweis dazu gab ein auffälliger Gang des Tschechen.

Als die Polizei eintraf, verweigerte der Lkw-Lenker den geforderten Alko-Test, woraufhin die Beamten dem augenscheinlich alkoholisierten Mann die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein abnahmen. Es folgt eine Anzeige.

