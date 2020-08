Lkw-Lenker saß in zwei Wochen 145 Stunden am Steuer

Der Kraftfahrer hatte versucht, die massive Lenkzeit-Überschreitung mit einer fremden, zweiten Fahrerkarte zu vertuschen.

Vor allem von Montag, dem 17. August, bis Freitag, dem 21. August, dürfte es der Lkw-Fahrer ganz besonders eilig gehabt haben. Denn in den nur fünf Tagen saß der 50-Jährige 70 Stunden am Steuer. Die längste durchgehende Ruhepause betrug allerdings lediglich drei Stunden. Die Polizeibeamten untersagten dem serbischen Staatsbürger die Weiterfahrt. Er musste eine Strafe in der Höhe von 3200 Euro bezahlen.